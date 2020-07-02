2020/07/02 | 21:37 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية في تقرير لها تحت عنوان “People will die within months: Lebanon heads for famine as pandemic accelerates hunger”، “سيموت الناس من الجوع خلال أشهر”.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن «لبنان…
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وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن «لبنان…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلغراف: «شعب لبنان سيموت من الجوع قريباً!») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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