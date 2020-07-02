«جلسَةٌ طارئة لاستضافة الكاظمي في البرلمان العراقي».. من خلفها، ولماذا؟

2020/07/02 | 21:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع “الحرة” إنه حصل على وثيقة صادرة من #تحالف_الفتح الذي يمثّل #الفصائل_المسلّحة المقرّبة من #إيران، يطلب فيها من #البرلمان_العراقي استضافة رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي.الوثيقة صدرت، اليوم الخميس، عن رئيس التحالف ووزير الداخلية الأسبق #محمد_الغبان…

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