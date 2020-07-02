الصحة العالمية تسعف كوردستان بمساعدات لمكافحة كورونا

2020/07/02 | 21:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الخميس، ان منظمة الصحة العالمية، سترسل مساعدات طبية للاقليم خلال الاسبوع المقبل للمساهمة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير سامان البرزنجي شارك في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤول منظمة الصحة العالمية، دون أن يذكر البيان اسمه.

ولفت إلى أن البرزنجي طرح بشكل مفصل وضع مرض فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن وزير صحة الإقليم تقدم بالشكر للمنظمة العالمية، طالباً إياها بارسال المساعدات الى الاقليم.

ويبلغ مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الاقليم 6403، بينهم 1460 في أربيل و4571 في السليمانية و147 في دهوك و198 في حلبجة، تعافى منهم 2078 شخصا، 866 في اربيل و1015 في السليمانية و140 في دهوك و57 في حلبجة.

بينما توفي جراء الفيروس لغاية الآن 213 شخصا من بينهم 27 من اربيل و182 من السليمانية و4 من حلبجة.

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