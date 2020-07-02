رسالة من أم الشهيد إلى القضاء..!

2020/07/02 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري نحن نعلم بأن القضاء اساس كل بلد ،والضامن لحقوق الشعب ، ونعلم جيدا بالتدخلات من قبل السياسين وتأثيرهم على قرارات القضاء العراقي ، إذ كانت تلك القرارات تعارض المصالح السياسية في البلادة ،أو تعكر صفو الاتفاقات السرية بين الكتل السياسية وان كانت لا تروق للشعب المظلوم،.ولا يخفى على أحد بأن سمعة مؤسسات […]

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