وزارة الصحة ..تسجل 110 وفيات و2184 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/02 | 21:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 110 وفيات و2184 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وذكر بيان للوزارة "تم فحص 11762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 567685".وأضاف، أن "الو...

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