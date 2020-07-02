الصحة العالمية تتوقع موعد طرح لقاح كورونا ونهايته في العراق

2020/07/02 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، ان هناك سبيلاً وحيداً لوقف تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق فيما حددت فترة وصفتها بالحاسمة تسبق إيجاد علاج او لقاح للمرض دعت المواطنين الى اعتماد اقصى درجات الوقاية فيها.وقال ممثل المنظمة في العراق د.أدهم إسماعيل في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “لا حل لتقليل […]

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