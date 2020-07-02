مؤتمر بروكسل “للمانحين”.. النفاق الرسمي!

2020/07/02 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.نبيل نايلي… ”الأنظمة التي قدّمت كافة أشكال الدعم للإرهاب وتفرض العقوبات المتتالية، لا تستطيع بأيّ شكل من الأشكال الادّعاء بحرصها على السوريين“.مقتطف من بيان وزارة الخارجية السورية.بمشاركة العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني.ويقام المؤتمر عن بعد بسبب تداعيات كورونا انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر الرابع لدعم مستقبل سوريا […]

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