بالتفاصيل،، فضيحة جنسية تسببت بتفشي كورونا في استراليا

2020/07/02 | 21:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بدأ مسؤولون في أستراليا تحقيقاً قضائياً وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا، قد أثاره بعض العمال الذين لا يتبعون الإجراءات اللازمة في فندق يستخدم لحجر الوافدين، بما في ذلك تقارير تفيد بممارسة الجنس مع أشخاص كانوا في الحجر الصحي.وأعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، اليوم الخميس، عن […]

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