2020/07/02 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة العليا الأمريكية ترفض النظر بطلب لمئات العراقيين بشأن منع ترحيلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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