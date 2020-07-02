إيران تعلن وقوع “حادث” في موقع نووي لتخصيب اليورانيوم وتحذّر إسرائيل

2020/07/02 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أعلنت طهران الخميس أن “حادثا” وقع في مستودع في مجمع نووي من دون أن يسفر عن إصابات أو تلوث إشعاعي، محذرة في الوقت نفسه خصومها، خصوصا إسرائيل، من القيام بأي أعمال عدائية ضدها.وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي التلفزيون الرسمي أنّ “حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى […]

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