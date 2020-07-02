المحامي بقضية ضحايا العيساوي: أمر فوج حمايته أكد اخذ أوامره من صهر العيساوي للقيام بأعمال إرهابية

2020/07/02 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف المحامي بقضية ضحايا رافع العيساوي أحمد الشمري، اليوم الخميس، أن آمر فوج حماية العيساوي العقيد محمود العيساوي اكد اخذ أوامره من صهر العيساوي للقيام بأعمال إرهابية.وقال الشمري في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “المتهمين بصفة شهود أدانوا العيساوي والهاشمي باستخدام التفجيرات الإرهابية وأسلحة الكواتم”، مبينا انه “تم تدوين ملحق أقوال ذوي […]

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