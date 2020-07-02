النزاهة النيابية تعلن إعداد قوائم لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق

2020/07/02 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن إعداد قوائم لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق.وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي لوكالة الأنباء الرسمية، إن “اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الأموال المهربة، فيها أسماء الأشخاص والأموال الموجودة في خارج العراق”.وأضاف أن” العراق لديه أموال كثيرة في الخارج قسم منها مجمد والأخر بأيدي غير […]

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