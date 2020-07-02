2020/07/02 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التخطيط السابق نوري الدليمي ، الخميس 2 تموز 2020، سحب ترشيحه لرئاسة ديوان الوقف السن.وخاطب الدليمي في بيان له حمل عنوان ( سحب ترشيح )" السادة الأفاضل من النخب السياسية والاجتماعية وفي المجمع الفقهي العراقي المحترمون ، أتقدم لكم بداية بعظيم الشكر وخالص التقدير على ترشيحكم لنا لمنصب رئاسة ديوان الوقف السني، وهي شهادة نعتز بها وتقديراً لنا من حضراتكم يدفعنا لتقديم المزيد خدمة لديننا ووطننا وأبناء شعبنا".

واضاف " وحرصاً منا على تجنب أي باب يفتحه البعض قاصداً أو جاهلاً لزرع الخلاف والفتنة، فإنني أعلن انسحابي وكلي ثقة بالفعاليات السياسية والمجتمعية ومرجعيتنا الشرعية في المجمع الفقهي، بالتعاون المشترك مع رئيس ديوان الوقف السني المقبل؛ لتحقيق الرؤيتان المرحلية والمستقبلية للوقف، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ، الخميس 2 تموز 2020، تسجيل 10 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة ان "الفحوصات الجديدة اثبتت تسجيل 250 اصابة جديدة 73 منها في ا

بغداد اليوم- بغداد

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، الخميس2 تموز 2020، بإن العمالة الاجنبية الوافدة تسبب بارتفاع نسبة البطالة في العراق الى 15%.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "معدلات دخول العمالة الاجن

بغداد اليوم- بغداد

نعت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، وفاة احد موظفيها اثر اصابته بفيروس كورونا.

وجاء في برقية التعزية التي نشرها مدير الدائرة جاسب الحجامي "رحل عناّ اليوم الاخ العزيز و الموظف المخلص (صباح الفوادي) مسؤول استعلامات مستشفى الشهي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نوري الدليمي يعلن سحب ترشيحه لرئاسة ديوان الوقف السني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نوري الدليمي يعلن سحب ترشيحه لرئاسة ديوان الوقف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).