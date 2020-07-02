الصحة العالمية تحدد فترة زمنية صعبة وحاسمة على العراقيين بمواجهة كورونا وتتوقع موعد طرح لقاحه

2020/07/02 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، ان هناك سبيلاً وحيداً لوقف تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا...





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