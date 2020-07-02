2020/07/02 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن تطويرها ميزة جديدة ستضيفها إلى موقع “يوتيوب”، ستحسن من تفاعل أصحاب الفيديوهات وصناع المحتوى مع المستخدمين الذين يشاهدون فيديوهاتهم في الموقع.وأشارت غوغل إلى أن ميزة SmartReply أو “الرد الذكي” التي طورتها ستمكن صناع المحتوى وأصحاب القنوات الذين ينشرون فيديوهاتهم على “يوتيوب” من صنع عبارات جاهزة ستستخدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تعلن عن ميزة مهمة للمستخدمين تظهر في “يوتيوب”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تعلن عن ميزة مهمة للمستخدمين تظهر في “يوتيوب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).