بمساعدة والده .. شرطة السليمانية تطيح بقاتل زوجته

2020/07/02 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بالقاء القبض علی شخصٍ أقدم على قتل زوجتە أمس، مشيراً إلى "مساعدة والده في القبض عليه".

وقال مدیر ناحیة بكرجو في السلیمانیة لقمان رٶوف، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية القت القبض الیوم، علی الشخص الذې قتل زوجتە امس وأصاب عددا من أقرباءها"، مبينا أن "الحادث وقع نتیجة مشكلة إجتماعیة بین الزوجین واقربائهم الذين کانوا فې بیت القاتل لحل هذه المشكلة".

وأوضح أن "الزوج اقدم على أطلاق النار علی زوجتە وقتلها وجرح أربعة من اقرباء الزوجة، فضلا عن إصابة شقيقته التې کانت موجودة فې مكان الحادث".

وبين رؤوف أن "القاتل اقدم بعد جريمته بإحراق سیارتین ولاذ بالفرار"، موضحا أن "الشرطة تمكنت بمساعدة والد القاتل من القبض علیه وتسلیمە للعدالة".

وأفاد مصدر محلي في السيمانية امس الاربعاء، لوكالة شفق نيوز، بأن شخصاً أقدم على قتل زوجته وإصابة عدد من اقربائها بجروح في ناحية "بكرجو" ولاذ بالفرار الى مننطقة مجهولة.

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