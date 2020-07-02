نائب عن عراقيون يكشف لـ”العهد” أسباب إنشاء “التحالف”.. وهذا هدفه الاساسي

2020/07/02 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف النائب بتحالف عراقيون علي العبودي، اليوم الخميس، أسباب إنشاء تحالف السياسي “عراقيون” بزعامة عمار الحكيم.وقال العبودي خلال حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الدورة الحالية عانت الكثير من الارتباكات وهيبة الدولة منعدمة بالمطلق”، مبينا أن “الهدف الاساسي من إنشاء التحالف هو لمسك خاصرة الدولة”.وأضاف، أن “التحالفات مطلوبة جدا في هذا الوقت […]

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