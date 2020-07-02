معركة “الكاظمي”.. ما الذي ستفعله الميليشيات العراقية إِنْ استمرَّ بمواجهتها؟

2020/07/02 | 22:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند النظر للواقع العراقي، تجد الميليشيات المقرّبة من #إيران تسير وفق رؤاها الخاصّة، بعيداً عن تنفيذ قرارات #الحكومة_العراقية التي ترتبط بها رسمياً من خانة #الحشد_الشعبي.صحيحٌ أن الميليشيات ترتبط بالقائد العام لـ #القوات_المسلّحة وفق التصنيف…

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