الصحة العالمية تسعف كوردستان بأجهزة ومعدات لمكافحة كورونا

2020/07/02 | 22:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، بأنها سترسل أجهزة ومعدات أخرى خلال 72 ساعة إلى إقليم كوردستان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم إسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "60 جهاز أوكسجين وألبسة ومعدات وقاية أخرى من فيروس كورونا، سيتم نقلها خلال 72 ساعة المقبلة من مخازن منظمة الصحة العالمية في دبي إلى محافظة أربيل".

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون مشترك بين منظمة الصحة العالمية وحكومة إقليم كوردستان، وكذلك ضمن نطاق دعم منظمة الصحة العالمية إلى الحكومة العراقية وإقليم كوردستان.

وأردف إسماعيل بالقول، "نعمل على تقديم الدعم من خلال أجهزة الأوكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية الأخرى".

من جانبه، أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، ان منظمة الصحة العالمية، سترسل مساعدات طبية للاقليم خلال الاسبوع المقبل للمساهمة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير سامان البرزنجي شارك في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤول منظمة الصحة العالمية، دون أن يذكر البيان اسمه.

ولفت إلى أن البرزنجي طرح بشكل مفصل وضع مرض فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن وزير صحة الإقليم تقدم بالشكر للمنظمة العالمية، طالباً إياها بارسال المساعدات الى الاقليم.

ويبلغ مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الاقليم 6403، بينهم 1460 في أربيل و4571 في السليمانية و147 في دهوك و198 في حلبجة، تعافى منهم 2078 شخصا، 866 في اربيل و1015 في السليمانية و140 في دهوك و57 في حلبجة.

بينما توفي جراء الفيروس لغاية الآن 213 شخصا من بينهم 27 من اربيل و182 من السليمانية و4 من حلبجة.

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