وزيران عراقيان في مهمة انقاذ للوضع اللبناني المنهار

2020/07/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احسان عبدالجبار بيروت- الزمان وصل الى بيروت وفد عراقي يضم وزيري النفط احسان عبدالجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، لتقديم الدعم اللازم من اجل انقاذ الوضع المتدهور للاقتصاد اللبناني ، عبر صفقة تبادل النفط مقابل المنتجات الزراعية والفواكه وقال المصادر أن “وزراء الزراعة والصناعة والطاقة اللبنانيين كانوا في استقبال الوفد العراقي”، مشيرة الى أن […]

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