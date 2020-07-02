كيف تعرف انك محظور على

2020/07/02 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشف موقع “ذي صن” عن كيفية معرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك على “واتس آب” في ثوان.أولا، لا توجد طريقة مباشرة للتحقق من ذلك، فتطبيق “واتس آب” لن يُعلمك على الإطلاق.ومع ذلك، لن تتمكن بعد ذلك من رؤية حالة جهة الاتصال في نافذة الدردشة.ولن تتمكن أيضا من رؤية مؤشر “آخر ظهور”.وبالطبع، يمكن أن يكون لكل من هذه العلامات أسباب أخرى تتجاوز الحظر – لذلك فهي ليست دليلا مضمونا.ولن تتمكن أيضا من رؤية أي تغييرات على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال، حيث يمكنك مقارنة هاتفك بجهاز شخص آخر تتشارك معه جهة الاتصال، لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في صور الملف الشخصي.ومع ذلك، لا تعمل هذه التقنية إلا إذا قام المستخدم بتغيير صورته بالفعل.وعندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، ستُوضع علامة على رسالتك على أنها مرسلة – ولكن لن يتم تسليمها أبدا.والتحقق من حالة رسالتك المرسلة مقارنة بشخص آخر أرسل أيضا رسالة إلى جهة الاتصال نفسها، إنها طريقة سهلة لكشف الحظر، ولكنها ليست مضمونة في حال حظر المسخدم لكليكما.

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