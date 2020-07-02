2020/07/02 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن انتهاء ازمة عطش حاصرت 80 الف نسمة داخل المحافظة.وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمة العطش التي حاصرت ناحية بهرز واجزاء من التحرير قرب بعقوبة لنحو اسبوع بدات بالانفراج بعد تشغيل محطات الاسالة وبدء ضخ المياه بشكل متعاقب للاحياء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن انتهاء ازمة عطش حاصرت 80 الف نسمة وتكشف عن “حل جذري”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن انتهاء ازمة عطش حاصرت 80 الف نسمة وتكشف عن “حل جذري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).