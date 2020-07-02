2020/07/02 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من المطرب الكوردي عزيز ويسي، الخميس، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المطرب عزيز ويسي مصاب بفيروس منذ ثمانية أيام، وهو متواجد في أحد مستشفيات السويد".

وطمأن المصدر عشاق ومحبي المطرب الكوردي بأن حالته الصحية مستقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبأ حزين لعشاق المطرب عزيز ويسي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبأ حزين لعشاق المطرب عزيز ويسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).