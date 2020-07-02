بلدية كربلاء تعلن قرب إنجاز مدخل شارع النجف

2020/07/02 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة بلدية كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، قرب إنجاز مشروع تطوير مدخل شارع النجف الأشرف.

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