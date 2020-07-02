وزير العمل يدعو الى التعجيل بتشريع قانون العنف الاسري

2020/07/02 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي الى الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الأسرة والمجتمع.وقال الوزير في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “مع تزايد حالات العنف ضد الأطفال ادعو الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الأسرة […]

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