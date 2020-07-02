قائمقام قضاء سنجار يجتمع بخلية الازمة لتسهيل عودة النازحين إلى القضاء

2020/07/02 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قائمقام قضاء سنجار فهد حامد اليوم الخميس، مع القيادات الأمنية ومخاتير لوضع خطة لتسهيل عملية عودة النازحين من أبناء سنجار.وقال فهد حامد قائمقام قضاء سنجار في حديث لـ”العهد نيوز”: “عقدنا اجتماع مع القيادات الأمنية ومسؤولي القضاء ومخاتير القواطع لغرض وضع بعض النقاط من أجل تسهيل عملية عودة العوائل النازحة للقضاء.واضاف “لابد من […]

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