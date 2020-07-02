نجاح عملية زرع رئة لمصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

2020/07/02 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مستشفى “سيونغ شيم” التابع لجامعة هالليم في كوريا الجنوبية، أن أطباءه أجروا عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة خمسينية كانت تعاني من تليف الرئة جراء إصابتها بفيروس كورونا.وقال المستشفى إن هذه العملية هي التاسعة من نوعها في العالم، بعد عمليات أجريت لـ6 مرضى في الصين، ومريض في الولايات المتحدة وآخر في النمسا.[…]

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