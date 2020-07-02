الجيش العراقي يداهم وكرا للدواعش شرق قضاء الرطبة

2020/07/02 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

داهمت قوة من الجيش العراقي، الخميس، وكرا للدواعش شرق قضاء الرطبة في الانبار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من لواء المشاة 53 ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة وكرا للدواعش في احد المنازل جنوب الطريق الدولي السريع ضمن قاطع الصكار شرق قضاء الرطبة بالانبار يستخدم ملاذا للدواعش للانطلاق بتنفيذ عملياتهم الارهابية ضد قطعاتنا الامنية".

وأضافت، أنه "تم ضبط بداخله عبوات ناسفة عبارة عن قنابر هاون عيار 120 ملم محورة وسبح تفجير، حيث تم معالجة المتفجرات ميدانيا من قبل مفارز هندسة الفرقة".

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