مانشستر سيتي يستقبل ليفربول بممر شرفي

2020/07/02 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أوفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بوعده، في إكرام ضيافة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا...





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