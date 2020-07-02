2020/07/02 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم
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أوفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بوعده، في إكرام ضيافة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يستقبل ليفربول بممر شرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أوفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بوعده، في إكرام ضيافة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يستقبل ليفربول بممر شرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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