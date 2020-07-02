2020/07/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار وفي عام 2001، حكم على ضابط الاستخبارات الليبية عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بـ 270 تهمة قتل فيما يتصل بالتفجير.



في أغسطس 2009، أفرجت عنه الحكومة الاسكتلندية لأسباب إنسانية بعد إصابته بسرطان البروستاتا.



وتوفي في مايو 2012، بعد أن كان الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بالهجوم.



وقد أكد باستمرار على براءته.(77) يوم 11 مارس 2004 انفجرت عشر قنابل في ثلاث قطارات في مدريد عاصمة إسبانيا.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الرابع - الإرهاب الإسلامي 2/2 - كامل النجار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الرابع - الإرهاب الإسلامي 2/2 - كامل النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).