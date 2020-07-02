متى تستغني الجبال عن السلاح؟ - آزاد أحمد علي

2020/07/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي متى بدأت هذه الاضطرابات الكردية من جديد؟ في الواقع أن هذا الاضطراب لم ينته أصلا...



ص13 تبدو رواية جيمس أولدريج ( الجبال والسلاح – ت: صادق الجلاد – اربيل 2006).



سردية تخص الحلقة الأهم في سلسلة الاضطرابات والثورات الكوردية المستمرة...



هي ليست رواية بقدر ما هي فصل من قصة طويلة، قصة مازالت تستكمل عناصرها، هي لقطة، مشهد، مجرد قصة قصيرة من سيرة ملحمية لشعب مقاتل، بل فقرة من سيرة أمة تتلاطم سفينة تا ......





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