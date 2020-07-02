قراءة اولية في نتائج الانتخابات البلدية في فرنسا / حزب ماكرون يتراجع والخضر افضل الفائزين - رشيد غويلب

2020/07/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب شهدت فرنسا الاحد الفائت الجولة الثانية للانتخابات البلدية.



وجاء تحقيق حزب الخضر لنتائج تعتبر تاريخية في مسيرته السياسية، ليطرح من جديد اسئلة جدية، بامكانية عودة معسكر اليسار لحكم البلاد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ومعروف ان احزاب اليسار الفرنسي قد عاشت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الهزائم الانتخابية، مقابل صعود اليمين بشقيه الليبرالي الجديد، وكذلك المتطرف.



واستطاع حزب الخضر ان يعزز م ......





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