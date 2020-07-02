قفاز جديد يترجم مباشرة الإيماءات إلى كلام

2020/07/02 | 23:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ابتكر العلماء قفازا مرنا، يعمل كمترجم من لغة الإيماءات إلى اللغة الاعتيادية.وهذا الابتكار سيحسن حياة الأشخاص الذين لا يستطيعون النطق لسبب ما.وتفيد مجلة Nature Electronics، بأن المهندسين، وضعوا أجهزة الاستشعار المرنة في قفازات رقيقة، تتبع حركة كل أصبع من أصابع اليدين.كما تحتوي منظومة الترجمة شريحتين للوجه، تلصق إحداهما بين الحاجبين […]

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