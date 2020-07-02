الصحة الفلسطينية: تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/02 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، مشيرة إلى أن 281 من مجمل الإصابات كانت في محافظة الخليل.وأوضحت الوزارة أن هناك “11 حالة من المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الصناعي ووضعها حرج”.وذكرت أن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي، ارتفع إلى 3417 […]

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