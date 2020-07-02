2020/07/02 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لدفن المتوفين بفيروس كورونا، مؤكدة أن آلية الدفن تنسجم مع التعاليم الإسلامية والإجراءات الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان بكربلاء: آلية دفن المتوفين بكورونا تنسجم مع التعاليم الإسلامية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان بكربلاء: آلية دفن المتوفين بكورونا تنسجم مع التعاليم الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).