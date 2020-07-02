بعد فاجعة حرق أطفال بكربلاء.. العثور على جثة رضيع في عبوة بكركوك

2020/07/02 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الخميس، بالعثور على جثة طفل رضيع وضع داخل عبوة بلاستيكية مرمياً على جانب طريق باحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مفارز شرطة نجدة كركوك عثرت، اليوم، على جثة تعود لطفل حديث الولادة موضوعة داخل عبوة بلاستيكية ومرمية على جانب طريق في منطقة بنجة علي قرب معمل الخشب".

وأوضح المصدر، أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وتعد هذه الحادثى ثاني جريمة بشعة يشهدها العراق في يوم واحد بحق الأطفال، حيث استيقظت مدينة كربلاء صباح اليوم، على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل ابنائه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته، وذلك بحسب بيان لإعلام شرطة المحافظة.

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