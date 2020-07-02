القضاء الأميركي يأمر بمصادرة أربع ناقلات نفطية إيرانية متّجهة إلى فنزويلا

2020/07/02 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أصدر القضاء الأميركي الخميس أمرا بمصادرة شحنات أربع ناقلات إيرانية تنقل النفط إلى فنزويلا لحساب الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى أمام محكمة فدرالية في واشنطن وبطلب لمصادرة حمولات السفن “بيلا”، و”بيرنغ” و”باندي” و”لونا” المتّجهة حاليا إلى فنزويلا.وتؤكد الدعوى نقلا عن […]

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