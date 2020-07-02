2020/07/02 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز السودان المركز الأول بأرخص تعرفة كهرباء للمنازل في العالم في ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لتصنيف موقع globalpetrolprices.com المختص في تتبع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم.ووفقا للتصنيف جاء السودان في المركز الأول، تليه في المركز الثاني فنزويلا، ومن ثم كوبا في المركز الثالث، فإيران في المركز الرابع.والجدير ذكره أن ليبيا وقطر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).