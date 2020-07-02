الإعلام الأمني : إلقاء القبض على ارهابيين اثنين شمالي بغداد

2020/07/02 | 23:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القاء القبض على ارهابيين اثنين شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، نه"خلال العملية التي انطلقت صباح اليوم الخميس ، شمالي العاصمة بغداد، القوات المشتركة في هذه العملية، تتمكن من القاء القبض على مطلوبين إثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب وتضبط 6 بنادق Ak".واشارت الى، انه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهما".

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