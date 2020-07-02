2020/07/02 | 23:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..مدرب حراس المرمى نوري عبد زيد ينضم للملاك التدريبي لفريق نفط الوسط بقيادة جمال علي

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