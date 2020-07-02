تعيين الالمانية إيرينا فوياشكوفا-سولورانو نائبةً للممثل الخاص ومنسقةً مقيمة في العراق

2020/07/02 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين السيدة إيرينا فوياشكوفا-سولورانو من ألمانيا نائبةً جديدةً لممثله الخاص في العراق، في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنسقة مقيمة.وستشغل السيدة فوياشكوفا-سولورانو أيضاً منصب منسقة الشؤون الإنسانية.وتأتي السيدة فوياشكوفا-سولورانو خلفاً للسيدة مارتا رويداس من إسبانيا، والتي تقاعدت من الأمم المتحدة في أيار/ مايو.[…]

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