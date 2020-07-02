اجتماع موسع يؤكد ضرورة العمل باتجاه بناء دولة المواطنة وانهاء المحاصصة

2020/07/02 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحت شعار “نعم لدولة المواطنة، لا لدولة المكونات” عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عصر اليوم الخميس، اجتماع موسع حضره ممثلون عن المتظاهرين وقوى الشعب العامل (النقابات والاتحادات)، وائتلاف الوطنية، وجبهة تحشيد المساندة للتظاهرات السلمية، والمنبر العراقي، بالاضافة على عدد من الشخصيات الوطنية المتميزة والتي لعبت دورا بارزا منذ بدء وتنظيم العملية السياسية.وجرى خلال اللقاء […]

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