حقيقة إستفزازيّة أخرى على أنّها بسيطة وأساسيّة حول الشيوعيّة ومغالطة -الشموليّة - - شادي الشماوي

2020/07/02 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 653، 24 جوان 2020https://revcom.us/a/653/bob-avakian_another-provocative-but-simple-and-basic-truth-on-communism-and-the-fallacy-of-totalitarianism-en.htmlملاحظة الناشر : ......





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