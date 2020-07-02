فيروس كورونا يجتاح هوستن بالولايات المتّحدة : ازمة صحّية عامة سببُها نظام إجرامي - شادي الشماوي

2020/07/02 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي قارئ ، جريدة " الثورة " عدد 654 ، 29 جوان 2020https://revcom.us/a/654/coronavirus-rips-through-houston-en.htmlباتت ولاية التكساس و مدينة هوستن مراكز وباء فيروس كورونا في الولايات المتّحدة الأمريكيّة .



فنسب العدوى و الإيداع بالمستشفيات قد تضاعفت ثلاث مرّات منذ نهاية ماي ، و خلال ......





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