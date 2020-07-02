2020/07/02 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة من الحشد صدت تعرضا في تل الذهب.وقال المصدر، ان “قوة من اللواء 41 بالحشد صدت تعرضا لعناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب والتابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء”.واضاف ان “ذلك لم يوقع اية خسائر بشرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من لواء 41 تصد تعرضا لداعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من لواء 41 تصد تعرضا لداعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).