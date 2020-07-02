الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش جنوب مدينة سامراء

2020/07/02 | 23:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بأن الحشد الشعبي صد هجوماً لداعش على منطقة تل الذهب التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء....

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