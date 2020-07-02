امين عام مجلس الوزارء يوجه بدخول أجهزة طبية لذي قار ضبطت في مهران الحدودي

2020/07/02 | 23:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر في هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، بأن الأمين العام لمجلس الوزراء استجاب لمناشدة متبرع باجهزة منظمات الاوكسجين المطلوبة لمعالجة مرضى فيروس كورونا تم ضبطها في منفذ مهران الحدودي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، استجاب لمناشدة متبرع بأجهزة فحص الاوكسجين لمحافظتي ذي قار وميسان بعد ان ضبطت […]

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