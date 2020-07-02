 البصرة تتسلم 500 قنينة اوكسجين قادمة من الجمهورية الاسلامية كدفعة اولى

2020/07/02 | 23:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت خلية الأزمة في البصرة، عن وصول الدفعة الأولى من قناني الأوكسجين من الجانب الإيراني التي تشمل 500 اسطوانة من أصل 4000 والمخصصة لدعم مستشفيات المحافظة في مواجهة جائحة كورونا.وقال رئيس الخلية المحافظ اسعد العيداني في بيان تلقته /المعلومة/، إن الوجبة الأولى وصلت عبر منفذ الشلامجة الحدودي في ساعات متأخرة من الليل […]

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