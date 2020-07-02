2020/07/02 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الخميس، تعيين الألمانية إيرينا فوياشكوفا- سولورانو نائبة للممثل الخاص ومنسقة مقيمة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: تعيين الألمانية سولورانو نائبة للممثل الخاص ومنسقة مقيمة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: تعيين الألمانية سولورانو نائبة للممثل الخاص ومنسقة مقيمة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).