العلماء الروس يعدون لقاحا ضد “كوفيد – 19” للحيوانات

2020/07/02 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم العلماء في المركز الفدرالي الروسي لحماية الحيوانات بإعداد لقاح ضد “كوفيد – 19” للحيوانات.أفادت بذلك بوابة “العلم البيطري والحياة” التابعة لهيئة “روس سيلخوز نادزور” للرقابة على الزراعة.وقال نائب مدير المركز لشؤون البحوث العلمية، إيليا تشفالا، إن اللقاح مخصص لحيوانات حساسة مثل القطط والمنك.وينصح العلماء باستخدام اللقاح بالدرجة الأولى في مزارع تربية […]

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